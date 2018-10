Ritirato un lotto di croissant Bauli, il ministero: "Non consumateli, rischio salmonella"

Fuori provincia - Un lotto di croissant con crema al latte Bauli è stato richiamato dal Ministero della salute per rischio microbiologico, a causa della presenza di Salmonella spp. Come si legge nel comunicato del Ministero, le merendine Bauli interessate sono vendute in confezioni da 300 grammi (6x50 grammi), con il numero di lotto LA8312BR e scadenza 30 novembre 2018. I croissant richiamati per rischio microbiologico sono stati prodotti da Bauli nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona.



A scopo precauzionale, il ministero della Salute raccomanda di non consumare i croissant coinvolti dal richiamo e restituirli al punto vendita d’acquisto. Tutti gli altri prodotti Bauli diversi da questo indicato nell’avviso pubblicato dal Ministero sono sicuri e possono essere tranquillamente consumati.