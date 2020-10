Fuori provincia - Sono 8.804 i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Italia nel giorno in cui si registra il record di contagi ed il record di tamponi, oltre 163mila. I numeri della Protezione Civile dipingono l'epidemia in netta crescita rispetto ai 7.332 positivi riscontrati ieri. Le vittime delle ultime ventiquattr'ore sono 83, che porta il totale italiano a 36.372. Le persone in terapia intensiva sono 586, anche in questo caso in netta crescita: +47.