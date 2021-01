Quasi 40 milioni di controlli anti Covid effettuati nel 2020

Fuori provincia - Sono stati 39.275.051 i controlli effettuati su tutto il territorio nazionale dall'11 marzo al 31 dicembre 2020 con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus Covid-19.

Le persone controllate sono state 30.637.601, di queste 526.893 sono state sanzionate (1,72%) e 3.052 denunciate per aver violato la quarantena. Inoltre, sono state effettuate 8.637.450 verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 16.655 titolari di attività (0,19%) e a 3.931 provvedimenti di chiusura.



Aprile è stato il mese in cui sono stati effettuati il maggior numero di controlli: in totale 10.567.200 (7.771.384 alle persone e 2.295.816 ad attività ed esercizi commerciali), e dove si è raggiunto anche il picco per numero di persone sanzionate (255.876, 48,6% del totale dei sanzionati nell'intero anno), titolari sanzionati (4.548, 27,3% del totale) e chiusure di attività (1.144, 29,1% del totale).



Seguono Aprile per maggior numero di controlli effettuati i mesi di Maggio (4.765.587 persone, 1.726.291 attività ed esercizi commerciali), Marzo (3.882.430 persone, 1.753.412 attività ed esercizi commerciali) e Dicembre (2.404.970 persone, 435.397 attività ed esercizi commerciali).



Luglio è stato il mese con la percentuale più bassa di sanzionati (1.236, 0,2% del totale dei sanzionati nell'intero anno), mentre è nel mese di Settembre che si registrano il più basso numero di titolari sanzionati (377, 2,3% del totale) e il minor numero di chiusure di attività disposte (146, 3,7% del totale).



Nella giornata di ieri, 5 gennaio, sono state controllate 77.906 persone, di queste 919 sanzionate, 7 denunciate per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 13.247 che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 53 titolari di attività e 30 provvedimenti di chiusura.

In totale dal 1° gennaio sono stati effettuati 422.834 controlli: 362.472 persone e 60.362 attività ed esercizi commerciali.