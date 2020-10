Quasi 11mila nuovi contagi ma con 50mila tamponi in più

Fuori provincia - Risalgono i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 145mila (ieri 99mila). Sono 89 i deceduti (ieri 73). Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 20 ottobre 2020. I ricoveri in terapia intensiva sono 73 in più, il totale è ora di 870 pazienti in Ti. Balzo anche per i ricoveri con sintomi: sono 778 più di ieri, che portano il totale a 8.454. Sono in isolamento domiciliare 133.415 pazienti. Sono 2.046 i guariti/dimessi, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 1.498.