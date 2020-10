Fuori provincia - Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Italia: i nuovi casi oggi, 31 ottobre, sono 31.758 - a fronte di 215.886 tamponi -, dato del ministero della Salute; l'incremento delle vittime è di 297 in 24 ore. E' pari al 14.7 per cento il rapporto fra casi positivi e tamponi (un tampone positivo ogni 6.8), calcolato sulla base dei dati epidemiologici diffusi il 31 ottobre dal ministero della Salute. E' il valore massimo finora registrato in questa seconda ondata della pandemia.