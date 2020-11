Più di 37mila nuovi contagi in Italia, 446 vittime

Fuori provincia - Salgono ancora i numeri dei contagi e delle vittime in Italia a causa del Coronavirus. Il bollettino odierno parla infatti di 37.809 positivi (ieri erano stati 34.505) e 446 vittime nelle ultime 24 ore (una in più rispetto a ieri) mentre i tamponi effettuati sono stati 234245, oltre quattordicimila più di ieri. Oggi il tasso positivi/tamponi si attesta al 16,1%.

Per quanto riguarda il dato delle terapie intensive, sempre a livello nazionale, oggi si attesta a 2.515 con un incremento di 124 unità mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più rispetto a ieri.