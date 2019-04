Pisa, terrore in volo: aereo colpito da un fulmine

Fuori provincia - Attimi di paura sui cieli della Toscana nella mattinata di domenica 14 aprile. Nelle fasi finali del volo Madrid-Pisa FR9472, il velivolo della compagnia Ryanair ha attraversato una zona di perturbazione ed è stato colpito da un fulmine, terrorizzando tutti i passeggeri. Su La Voce Apuana la testimoniaza di un avvocato massese, Alberto Balloni, che ha raccontato l'accaduto, di ritorno da una trasferta nella capitale spagnola: "A circa un quarto d'ora dall'atterraggio l'airbus ha iniziato a scendere di quota per avvicinarsi al "Galileo Galilei", passando tra le nubi con la relativa ma non preoccupante turbolenza. Dopo qualche secondo però un urto sull'ala di destra con un accecante bagliore ha pietrificato tutti. Inizialmente in molti hanno ipotizzato fosse un motore in avaria, ma poi chi era seduto lato finestrino nei pressi dell'ala, ha affermato con certezza che si trattava di un fulmine. Fortunatamente la struttura metallica e conduttrice di elettricità del velivolo non ha raggiunto l'interno o i serbatoi di benzina, ma ha proseguito la sua corsa nel vuoto, facendoci tirare un gran sospiro di sollievo".