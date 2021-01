Palù (Aifa): "Siamo certi che i vaccini neutralizzano le varianti"

Fuori provincia - Un aumento complessivo del rischio di una pandemia fuori controllo e l'aumento da cinque settimane consecutive dell'indice Rt medio nazionale (ora pari a 1.09): sono due degli elementi che emergono dalla bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Nell'intervallo considerato (dal 4 al 10 gennaio), si osserva un ulteriore lieve aumento della incidenza nel Paese (183,36 casi per 100.000 abitanti). Un incremento, si legge, "relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo". E questa settimana, ormai agli sgoccioli "conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente". Intanto il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, intervenuto a Marghera (Venezia), come riporta l'Ansa, ha affermato che "siamo certi che i vaccini e i sieri dei vaccini neutralizzano le varianti. Per quella sudafricana, da AstraZeneca ci dicono che servono titoli più elevati per neutralizzarla, ma si neutralizza".