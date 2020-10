Palombari Comsubin disinnescano una granata americana della guerra

Fuori provincia - Nei giorni scorsi i palombari del Gruppo operativo subacquei del Comsubin della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo sminamento difesa antimezzi insidiosi della Spezia, hanno condotto insieme agli artificieri dell’Esercito Italiano in forza al 6° Reggimento Pionieridi Roma una delicata operazione di rimozione e neutralizzazione di un proiettile da mortaio di 81mm di nazionalità americana, risalente all'ultimo conflitto mondiale.

L’intervento d’urgenza, disposto dalla Prefettura di Roma a seguito del rinvenimento dell'ordigno presso un tratto di spiaggia libera del lago di Bracciano in località Anguillara (RM), ha permesso la rimozione e distruzione del manufatto. L’ordigno è stato rimosso dai Palombari e consegnato agli artificieri che lo hanno trasportato nella zona di sicurezza, individuata dalla competente Autorità, per il successivo brillamento.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse trovare oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi, pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma la loro presenza deve essere immediatamente segnalata alle forze dell'ordine, così da consentire l’intervento degli artificieri al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.