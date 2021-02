Oms: "Cala la diffusione del Covid nel mondo, ma aumenta quella delle varianti"

Fuori provincia - I nuovi casi di coronavirus a livello globale sono diminuiti dell'11% a quota 2,4 milioni nel periodo 15-21 febbraio, segnando così il sesto calo settimanale consecutivo. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo quanto riportano la Cnn e l'Ansa.

Nella settimana in questione, inoltre, sono stati registrati 66mila ulteriori decessi, pari a un calo del 20% rispetto alla settimana precedente.



I dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 110,7 milioni e quello delle vittime ad oltre 2,4 milioni.

Sempre secondo l'Oms, aumenta però la diffusione delle varianti del coronavirus nel mondo: la 'variante inglese' è stata rilevata finora in 101 Paesi, mentre quella sudafricana in 51 Paesi e quella brasiliana in 29 Paesi.