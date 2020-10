Oltre 5.700 contagi, domani riunione urgente del Comitato tecnico scientifico

Fuori provincia - Continuano a crescere i contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 unità (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). E' quanto emerge dai dati comunicati oggi, 10 ottobre, dal Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664. Per domani è stata convocata - verosimilmente per l'impennata dei contagi - una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della salute Roberto Speranza, il quale oggi in un intervento al convegno 'La sanità post Covid-19' a Catania ha affermato: "Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile. Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza con determinazione per poter continuare ad avere ancora numeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei".