Oltre 19mila contagiati in Italia, record di tamponi

Fuori provincia - Secondo il bollettino del ministero della Salute l'incremento nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, è di 19.143 nuovi positivi al Covid-19, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei contagiati - comprese vittime e guariti - sale a 484.869. In calo invece l'incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059). Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre ammontano a 2.352 le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore. Come evidenziato dal report del Commissario Prociv Arcuri, su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all'11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni.