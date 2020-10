Oltre 15mila nuovi casi in Italia, un tampone su 12 è positivo

Fuori provincia - Sono stati fatti 177.848 tamponi in tutta Italia nelle ultime 24 ore, di questi 15.199 sono risultati positivi. Nuovo numero record a livello nazionale, segno che la pandemia sta correndo a ritmi sempre più serrati. Le regioni che preoccupano maggiormente sono Lombardia (+4.125) e Campania (+1.760). Sottraendo i negativizzati e le vittime (ben 127), ci sono 12.703 attualmente positivi in più rispetto a ieri per un totale di 155.442 persone. Si segnalano 56 nuovi pazienti nelle terapie intensive che portano la somma a 926. Gli ospedalizzati con sintomi sono 9.057 (+603).