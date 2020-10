Nuovi contagi, superata quota 10mila

Fuori provincia - Sono 10mila i nuovi contagi per il Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, precisamente, sono 10.010 casi di nuova positività (ieri erano stati 8.804), a fronte di 150.377 tamponi. I decessi sono stati 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. “Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissimo contagio finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e produttive”, ha affermato nelle scorse ore all'Ansa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Le Asl – ha aggiunto il medico - non sono più in grado di tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus non sta funzionando. Questo è dovuto a due fenomeni in atto in molte regioni: il mancato o ritardato rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione e le migliaia di focolai in atto. La situazione è molto grave, le regioni stanno andando verso la perdita del controllo”.