Nuova viabilità a Fossone: come cambia la circolazione

Tra le richieste per la sicurezza c’era anche quella di realizzare un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della parrocchia del quartiere

Fuori provincia - Nuova viabilità a Fossone: le modifiche sono contenute nell’Ordinanza firmata dalla Comandante della Polizia Municipale Paola Micheletti, recependo le indicazioni dell’Amministrazione a seguito delle richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti. E’ stato istituito un senso unico di marcia in direzione ponente nel tratto di Via Cavaiola compreso tra il civico 41 (all’altezza dell’intersezione con Via Fosdinovo) e Via Pelucara.



La decisione è stata presa a seguito delle numerose richieste da parte dei residenti affinché l’Amministrazione comunale realizzasse interventi finalizzati alla messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tra le richieste c’era anche quella di realizzare un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della parrocchia del quartiere.



Via Cavaiola è una strada a doppio senso di circolazione di ridotte dimensioni che non garantiscono l’incrocio di due veicoli in sicurezza: inoltre è priva di marciapiede e ha dimensioni tali da non consentire di realizzare un passaggio pedonale a raso mantenendo il doppio senso di circolazione.



La presenza, però, della nuova strada via Giovanni Tognini consente di istituire un senso unico di marcia nel tratto di Via Cavaiola, andando a realizzare così una circolazione veicolare ad anello. Questo intervento consente, inoltre, di realizzare un attraversamento pedonale rialzato e un passaggio pedonale a raso su Via Cavaiola. Sul progetto di nuova viabilità ha espresso parere favorevole anche la competente Commissione Consiliare.



La regolamentazione della circolazione in via Cavaiola, nel tratto compreso tra il civico 41 (all’altezza dell’intersezione con Via Fosdinovo) e Via Pelucara sarà così disciplinata: senso unico di circolazione per tutti i veicoli, con direzione Levante-Ponente (Massa-Sarzana); divieto di sosta 0-24 con rimozione per tutti i veicoli ambo i lati; istituzione di un passaggio pedonale a raso sul lato mare della strada e di un attraversamento pedonale rialzato nei pressi del civico 4, con il limite di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli.



Con questa nuova viabilità l’Amministrazione comunale, dopo aver ascoltato le proposte dei residenti, ha cercato di realizzare delle soluzioni per dare una risposta tempestiva alla richiesta di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale avanzata da quanti vivono in questa frazione del Comune.