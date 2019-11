Notte di neve, Cerreto e Prato Spilla indossano l'abito invernale

Fuori provincia - Una bella spolverata bianca e un cielo finalmente terso. La combo perfetta per chi ha deciso di salire in montagna per un weekend d'Appennino. In cerca di castagne e degli ultimissimi funghi soltanto sulla carta, perché il calo repentino delle temperature dopo i nubifragi in serie di questo inizio novembre, a quote sopra i 1300 metri ha portato pure un po' di neve. Ricoperte le piste di Cerreto Laghi con neve fino al lago. Analoga situazione a Prato Spilla, dove si attende la fine dei lavori per la messa in funzione della seggiovia, prevista per l'inizio del nuovo anno.