Muore a 48 anni, gravissimo lutto nelle fiamme gialle

Fuori provincia - Ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia che, però, non gli ha lasciato scampo. La notte del 22 gennaio è deceduto il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Luigi Tatone, di 48 anni. Originario della provincia di Bari, grazie al suo carattere ed alla sua umanità, è stato adottato da questa provincia dove ha prestato servizio come Comandante del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria dal 2014 al 2018. Ufficiale conosciuto per aver condotto molteplici operazioni in terra apuana, era stimato e apprezzato da magistrati e colleghi, anche delle altre Forze di Polizia, e da tutti coloro che hanno avuto occasione di conoscerlo e frequentarlo. Nel 2018 era stato trasferito al Comando Regionale Toscana di Firenze, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Operazioni, scegliendo di continuare ad abitare in questa provincia a lui molto cara. Le esequie saranno celebrate, con gli onori militari, oggi, giovedì 23 gennaio, alle 15 al Duomo di Massa.