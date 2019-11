Morto Balduzzi, partigiano bergamasco attivo nello Spezzino

Fuori provincia - Si è spento a 95 anni a Gromo, in provincia di Bergamo, Antonio Balduzzi, originario di Clusone, sempre nella Bergamasca. Una lunga vita trascorsa per qualche tempo nello Spezzino, armi in pugno. Infatti Balduzzi dall'autunno del '44 fino alla Liberazione è stato partigiano tra le file della Brigata Garibaldi Centocroci, guidata da Federico Salvestri e nata in Alta Val di Vara. I funerali di Balduzzi, che dopo la guerra ha lavorato come impiegato all'Ufficio delle imposte, si terranno domani alle 15.00 a Gromo.