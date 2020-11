Misure antic Covid, due milioni di controlli ad ottobre in Italia

Fuori provincia - Ad ottobre in Italia le persone controllate in merito al rispetto delle misure anti Covid sono state 2.001.756 (+18.1% rispetto al mese di settembre), di queste 9.603 sono state sanzionate e 489 denunciate per aver violato la quarantena. Inoltre, sono state effettuate 270.056 verifiche agli esercizi commerciali (+33,2% rispetto al mese di settembre) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.340 titolari di attività e a 302 provvedimenti di chiusura. Nella giornata di ieri, 3 novembre 2020, sono stati effettuati 69.490 controlli alle persone, 385 sanzionate e 21 denunciate; le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 12.010, 46 i titolari sanzionati e 7 i provvedimenti di chiusura.