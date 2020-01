Minicar a fuoco, marinaio in licenza salva giovane

Fuori provincia - Ha avuto la prontezza di allontanare la guidatrice dall'auto in fiamme e poi di farsi consegnare un estintore evitando che l'incendio si propagasse o, peggio, che avvenisse un'esplosione. Protagonista del salvataggio un dipendente della Marina Militare di stanza alla Spezia che si trovava in provincia di Trapani per passare qualche giorno di licenza. Il giovane ha notato una minicar che emetteva del fumo mentre transitava lungo una strada del paese di Petrosino. A bordo una ragazza minorenne, in evidente difficoltà, che stava accostando per tentare di lasciare la vettura.

A quel punto è intervenuto il militare, che ha aiutato la giovanissima ad abbandonare l'abitacolo proprio qualche istante prima che prendesse fuoco. Come riporta il quotidiano online Itaca Notizie, l'uomo è entrato in un bar vicino ottenendo che gli fosse allungato un estintore, obbligatorio nei luoghi pubblici. Con lo strumento ha spento l'incendio prima che questo si diffondesse alle auto vicine o arrivasse al serbatoio della benzina. Il rogo si sarebbe sviluppato a partire dalla batteria, installata sotto il sedile del passeggero.