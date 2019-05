Lo stupendo "My Song" è affondato nel Golfo del Leone

Fuori provincia - Da lasciare a bocca aperta tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di vederlo attraversare il Golfo dei Poeti negli scorsi anni. Una fortuna che non potrà essere replicata perché My Song giace in fondo al mare del Golfo del Leone da qualche ora. Il fantastico veliero di 40 metri del noto imprenditore del tessile Pier Luigi Loro Piana è infatti andato perso in pieno Oceano Atlantico mentre veniva trasportato da un cargo verso il Mare Mediterraneo. Travolto da una tempesta, è scivolato in mare e non è stato possibile recuperarlo prima che si inabissasse.