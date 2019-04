La "Oasis of the Seas" danneggiata alle Bahamas

Attesa per l'8 maggio prossimo alla Spezia, la gigante di Royal Caribbean ha subito alcuni danni mentre si trovava in bacino a Freeport. Nessun passeggero a bordo, feriti tra i lavoratori.

Fuori provincia - Ci sarebbero almeno otto feriti nell'incidente che ha coinvolto le struttre della Oasis of the Seas, gigante dei mari di Royal Caribbean atteso nelle prossime settimane nel Mediterraneo per la stagione crocieristica. Una serie di gru portuali sono crollate sui ponti superiori della nave nelle scorse ore mentre la Oasis si trovava in bacino a Freeport presso la Grand Bahamas Shipyard per effettuare lavori di routine. "Stiamo verificando i danni alle persone e alla nave", ha scritto in una breve nota la compagnia di navigazione. Al momento dell'incidente non vi erano passeggeri a bordo.



La Oasis of the Seas è la nave più grande del mondo. Varata nel 2009, è una presenza fissa da allora alla Spezia, dove scala abitualmente durante le sue crociere nel Mediterraneo occidentale. In questa stagione la nave è attesa nel Golfo dei Poeti per l'8 maggio prossimo dopo il trasferimento dalla Florida a Barcellona, home port dell'unità in Europa. Dalle immagini filmate da un dipendente del cantiere navale e successivamente dal quotidiano online Bahama Press, la situazione sembra piuttosto seria, con alcune attrezzature portuali ancora appoggiate sui ponti. Royal Caribbean non ha al momento ancora comunicato eventuali ritardi o cambiamenti nei programmi di navigazione della Oasis of the Seas.