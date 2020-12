L'Italia supera i 2 milioni di casi Covid-19 da inizio pandemia

Fuori provincia - Con i 18.040 positivi registrati nelle ultime 24 ore, l'Italia ha superato i 2 milioni di casi di positività al Covid-19 da inizio epidemia: questo dicono i numeri del ministero della Salute. Precisamente, i casi (cioè attuali positivi, guariti e deceduti) dal principio ad oggi sono 2 milioni e 9.317. Le vittime riportate dal bollettino odierno sono invece 505. Ieri i nuovi positivi erano stati 14.522, i decessi 553. In totale i morti da inizio epidemia, in Italia, sono 70.900. Gli attualmente positivi sono 593.632 (oltre 5mila in meno rispetto a ieri); quasi 23mila i guariti e dimessi nelle ultime 24 ore (1.344.785 da inizio pandemia).

L'ultimo tasso di positività riscontrato è del 9.3 per cento (ieri 8.3), frutto dei 18mila nuovi positivi su poco meno di 194mila tamponi.

Sono calati di 35 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia. Gli ospedalizzati Covid positivi del giorno sono 149 (ieri 216). In totale i ricoverati in rianimazione sono attualmente 2.589. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a ieri.