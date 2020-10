L'Italia registra 17mila nuovi positivi, tamponi meno 40mila

Fuori provincia - Oggi sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia, oltre 4mila in meno rispetto all'incremento di ieri. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. E sono 141 le vittime delle ultime ventiquattr'ore. In calo il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880 (si ripete quindi il calo 'domenicale'). I pazienti in terapia intensiva positivi al Covid sono aumentati di 76 unità, raggiungendo quota 1.284. Le persone coronavirus positive ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri. Sono 222.403 i positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetti a ieri. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. I residente in Italia attualmente positivi sono poco meno di 237mila.