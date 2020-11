L'Italia conta altre 636 vittime e quasi 38mila nuovi positivi

Fuori provincia - Ancora un numero molto alto di vittime correlate al Covid in Italia. Il bollettino nazionale del 12 novembre 2020 ne conta 636, che porta il totale a 43.589. Ci sono 37.978 positivi in più con 234.672 tamponi effettuati, per un totale di 635.054 attuali positivi e 1.066.401 di casi. Da registrare anche 15.645 tra dimessi e guariti, che portano il totale a 387.758. E' come sempre la Lombardia a spingere la crescita dei positivi (+9.291), seguita da Piemonte (+4.787), Campania (+4.065), Veneto (+3.564) e Lazio (+2.686).