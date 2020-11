Inferno sulla Fi-Pi-Li, in fiamme cisterna che trasporta combustile

Cisterna a fuoco in superstrada tra Empoli e San Miniato.

Fuori provincia - Una corte di fumo paurosa a partire dalle 7 di questa mattina si è propagata lungo la superstrada Fi-Pi-Li. A causarla è stato un incendio divampato al km 32 tra gli svincoli di Empoli e San Miniato. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è stato causato appunto da una autocisterna che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey e perso la cisterna di gasolio che stava trasportando. Il contenitore è così scivolato sull’altra carreggiata ed è divampato l’incendio. E' stata la presenza del combustibile a generare le fiamme e un denso fumo nero si è diffuso nella zona.

Chiuso il tratto della superstrada in entrambe le direzioni. Alle 11 la circolazione è sempre ferma nel tratto compreso tra le uscite di Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest, con congestionamenti lungo la Tosco-Romagnola. Una prima riapertura potrà essere prevista soltanto dopo le 13, con doppio senso temporaneo.