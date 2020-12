Indignazione in Versilia, furto al memoriale della Strage di Viareggio

Fuori provincia - "Sgomento e amarezza per un atto che offende la memoria delle vittime, il dolore dei familiari, l'impegno delle istituzioni che da anni si battono per ottenere giustizia per una strage che ha ferito in maniera indelebile Viareggio e tutta la Toscana". Così l'assessore ai trasporti, urbanistica e infrastrutture Stefano Baccelli commenta il furto di una statua della madonna nel giardino della "Casina dei ricordi", il memoriale che in via Ponchielli, a Viareggio, ricorda la terribile notte del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone. Dal memoriale è stata prelevata una statua della madonna.