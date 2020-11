Fuori provincia - Sono 731 i decessi legati al Covid-19 che si sono verificati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato altissimo che riporta allo scorso 29 marzo quando furono 756 (il picco si registrò il 27 marzo con 969). Per quanto riguarda i nuovi casi oggi il numero si attesta a 32.191 (4.837 più di ieri) a fronte di 208.458 tamponi effettuati (ieri erano stati 152.000).

I ricoveri in terapia intensiva a livello nazionale sono aumentati i 120 unità e di 538 nei reparti ordinari.