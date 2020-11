In Italia 352 vittime e 30mila nuovi positivi su 212mila tamponi svolti

Fuori provincia - “Ci sono 30.550 test positivi oggi. Ieri erano 28mila, ma queste oscillazioni non sono da tenere in considerazione. Lo stesso vale per i decessi, che oggi sono 352 e ieri erano 353. E' il trend che va analizzato e certamente è in aumento nelle ultime tre settimane. In questi giorni sembra esserci una stabilizzazione su livelli molto elevati. La proporzione di risultati positivi su tamponi eseguiti è ancora piuttosto elevata e questo è un segnale non del tutto positivo”. Così il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, nell'esporre i numeri dei mercoledì 4 novembre.

“Il numero di ricoveri in terapia in tensiva è in aumento tendenziale, anche se in quasi tutte le aree del Paese non si registra una vera e propria criticità. Rispetto alla fase uno la disponibilità di porti è aumentata. Oggi ci sono altri 67 ricoveri di pazienti gravi. Anche in questo caso si potrebbe vedere una certa stabilizzazione, non si sa se per effetto dei passati dpcm e di alcune ordinanze a livello regionale che hanno imposto l'uso delle mascherine. L'impatto di queste misure si vede di solito entro due o tre settimane”.

A livello locale, la Lombardia è tra le regioni più colpite, insieme a Piemonte e Campania. “Relativamente elevata la crescita di positivi anche in Veneto, mentre in Lazio c'è un leggero incremento che pare essere graduale. Ci sono poi regioni più piccole e meno abitate, come l'Umbria che un'incidenza piuttosto elevata sulla popolazione. Speriamo di vedere un miglioramenti nell'arco delle prossime settimane. Molto dipenderà dai nostri comportamenti”.