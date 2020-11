Hashish e marijuana in tasca, guai per uno studente ligure e uno piemontese

Fuori provincia - Continuano i controlli degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara nelle zone della città note per essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, martedì, nel corso di una operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, le pattuglie della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di due ventenni, entrambi studenti, uno ligure e l’altro piemontese, nel corso del quale sono stati trovati in possesso di qualche grammo di marijuana e hashish.



I due giovani hanno ammesso agli agenti di aver acquistato la predetta sostanza per uso personale e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi della Legge sugli stupefacenti.I controlli della Polizia di Stato rientrano nel novero delle attività preventive mirate principalmente a colpire le zone di spaccio al minuto anche per contrastare tale fenomeno in prossimità delle scuole.