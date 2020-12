Furti di account? Occhio a come usiamo Whatsapp

Fuori provincia - I codici di sicurezza che arrivano per sms sono strettamente personali, non vanno mai condivisi, anche se a richiederli è un vostro contatto. Per esempio: per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite sms sul dispositivo. Si sta verificando che cybercriminali riescano a recapitare alla vittima un sms nel quale viene chiesto l’invio di tale codice, facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica. L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo account Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la disponibilità.



I consigli della Polizia di Stato:

Non dare seguito a richieste di invio di alcun codice, tramite sms, anche se provenienti da contatti presenti in rubrica;

Non cliccare su eventuali link presenti negli sms;

Attivare la c.d. ”verifica in due passaggi” disponibile nell’area "impostazioni- account” dell’App - (https://faq.whatsapp.com/it/android/26000021/)