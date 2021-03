Fuggono da comunità per minori, scattano le ricerche di due giovani

Fuori provincia - L’allarme è stato lanciato dalla mamma via social: «Scomparsa questa bambina che è mia figlia si chiama Koryn, 14 anni. È scomparsa da ieri mattina (mercoledì, ndr) alle 7.30 dalla comunità di Marina di Massa dove la bambina lamentava che si trovava male e che voleva scappare. Chiunque la veda a giro contatti subito le forze dell’ordine o anche me stessa. Siamo molto preoccupati. Ringrazio in anticipo. Condividete in tanti»



Sono scattate le ricerche per questa ragazzina allontanatasi dalla struttura gestita dalla Serinper insieme a un’amica, anch’ella ospite della comunità. «Stiamo lavorando al fianco della polizia di Stato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni tutte» fa sapere la Serinper. «Molti dei nostri operatori sono in questo momento impegnati nella ricerca di Koryn, la ragazzina che dalla mattina di mercoledì, prima dell’ingresso a scuola, ha lasciato la struttura ‘I numeri primi’ di Marina di Massa senza più fare ritorno. L’allontanamento, a quanto risulta, è stato del tutto volontario e non è la prima volta che succede seppur per tempi ridotti».

«Teniamo però a precisare – evidenziano dalla cooperativa – che non si è allontanata da sola ma con un’amica, un’altra ospite minorenne della struttura. La situazione, immediatamente portata a conoscenza delle autorità, è di massima attenzione e siamo impegnati con tutte le nostre forze nella ricerca di Koryn e della sua amica: lo stiamo facendo come responsabili della cooperativa, lo stanno facendo i nostri operatori, anche in maniera volontaria. Lo stanno facendo anche gli altri ragazzi e amici, ospiti della struttura. Vogliamo tutti ritrovarle nel più breve tempo possibile. Chiunque possa fornire notizie utili al ritrovamento si metta immediatamente in contatto con le forze dell’ordine».