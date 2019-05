Francesca Costa rapinata a Roma

Fuori provincia - Brutta avventura per Francesca Costa, titolare del noto bar di Largo Fiorillo. La madre di Nicolò Zaniolo e moglie dell'ex aquilotto Igor, è stata rapinata in mattinata a Roma. Secondo quanto riposta la Repubblica, sarebbe stata avvicinata da due uomini in zona Eur; questi l'hanno minacciata, facendosi consegnare un orologio e soldi. Non è la prima volta che la donna deve passare momenti di paura nella capitale. "Mia mamma per la seconda volta ringrazia, chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose... poi non lamentatevi”, ha scritto il figlio su Instagram.