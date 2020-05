Ferito a bordo del peschereccio, interviene la fregata Carabiniere

Fuori provincia - Tutti i rischi di un duro lavoro come quello del pescatore, la fortuna che una nave della Marina Militare sorvegliasse proprio quel tratto di mare. Nelle scorse ore la fregata Carabiniere, impegnata in un'attività di pattugliamento nel Mediterraneo Centrale nell'ambito dell'Operazione Mare Sicuro nelle acque prospicienti la Libia, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano "Naucrates" di Mazara del Vallo per un marittimo infortunato. Il pescatore, durante l’attività di pesca, era accidentalmente caduto procurandosi una ferita che necessitava dell’intervento di un medico.

Raggiunto il natante, un gommone con un team sanitario ha lasciato Nave Carabiniere. Il medico di bordo ha prestato le cure del caso, applicando dei punti di sutura e assicurandosi che il marittimo potesse continuare la sua navigazione. Terminato l'intervento sanitario e recuperato il personale medico, la fregata ha ripreso il normale pattugliamento nell'area di operazione.