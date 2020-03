Due navi da crociera Costa messe alla porta da Thailandia e Madagascar

Fuori provincia - Attracco a Phuket (Thailandia) vietato per la nave da crociera Costa Fortuna, che a bordo ha 173 italiani. Sono tutti in saluto, ha riferito la compagnia. La Thailandia, a causa del coronavirus, ha imposto restrizioni allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave, comunica la compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Anche il Madagascar ha imposto restrizioni per la presenza di italiani impedendo a Costa Mediterranea lo scalo previsto a Nosy Be. La nave è in navigazione verso le isole Seychelles. Costa informa che non ci sono casi sospetti tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio.