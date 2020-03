Drastico calo dei nuovi contagi, ma ancora molte le vittime in Italia

Fuori provincia - Prima il calo dei nuovi contagi, dopo qualche giorno il calo delle vittime. E' quanto gli esperti avevano predetto in merito all'andamento dell'epidemia di coronavirus e i dati resi noti questo pomeriggio dal Dipartimento della Protezione Civile conferma l'inizio di questa dinamica. Il direttore Angelo Borrelli ha fatto il solito punto nel tardo pomeriggio: il totale dei positivi è ad oggi di 75.528 individui, con un incremento rispetto a ieri di 1.648 pazienti.

In netto calo rispetto ai quasi 4mila di ieri e dei giorni scorsi. Dei nuovi positivi, la stragrande maggioranza è in Lombardia (oltre 1.100). Dei ricoverati, 3.918 sono in terapia intensiva, 27mila in ospedale con sintomi e 43mila (il 58%) in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo. E' ancora però tragicamente alto il numero dei deceduti: nelle ultime 24 ore sono stati 812. Ma c'è anche un dato record di guariti, sono stati 1.590 che portano il totale a 14.620. "Non è assolutamente il momento di abbassare la guardia", è stato sottolineato in conferenza.