Diciannovenne colpito ad un occhio da un petardo mentre festeggia a Cerreto Laghi

Fuori provincia - Paura a Cerreto laghi per un 19enne colpito ad un occhio da un petardo nella notte di Capodanno. Come da tradizione la località appenninica della provincia di Reggio Emilia è meta abituale di centinaia di spezzini e apuani, specialmente nel periodo natalizio e di San Silvestro, quando le seconde case si aprono e il paese moltiplica le sue presenze. L'accaduto in questione risale a pochi minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio: lo sfortunato ragazzo dapprima è stato portato al nosocomio di Reggio Emilia per poi essere trasferito in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma affinchè fosse sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza.