Crollo al duomo di Orvieto, arrivano i droni spezzini

Fuori provincia - Mercoledì sera si è verificato il distacco di alcuni pezzi di cornicione del duomo di Orvieto. Giovedì sono scattate le prime verifiche, ma per valutare con esattezza la situazione ed effettuare gli interventi di messa in sicurezza oggi pomeriggio i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di droni.

Il personale di Orvieto, insieme al nucleo droni dei vigili del fuoco della Spezia, coordinati dall’ispettore Massimiliano Proietti, hanno effettuato un intervento all’esterno del duomo. In base al sondaggio verranno poi pianificate le operazioni di messa in sicurezza, che interesseranno la facciata laterale nord, vale a dire il lato a sinistra della facciata principale. Da qui infatti si è staccato il pezzo di cornicione, precipitando per oltre trenta metri.