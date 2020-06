Covid-19, prosegue il calo nazionale dei positivi

Fuori provincia - Il ministero della salute rende noti i numeri nazionali odierni relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia.



Sono 234.998 i casi totali dall'inizio della pandemia:



35.262 persone attualmente positive

33.899 deceduti

165.837 guariti.



Variazioni rispetto al precedente bollettino nazionale, emanato ieri:



- 73 nuovi casi positivi

+ 53 deceduti

+ 759 guariti.



Tra i 35.262 attualmente positivi (- 615):



30.111 si trovano in isolamento domiciliare (- 471)

4.864 ricoverati con sintomi (- 138)

287 in terapia intensiva (- 6).

Sono 4.236.535 (+ 49.478) i tamponi effettuati