Coppia ligure bloccata a Cuba, colloquio tra Toti e Di Maio

Fuori provincia - Colloquio telefonico e scambio di lettere questa mattina tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in relazione a due liguri che, pur risultati negativi al test Covid-19, sono bloccati in quarantena a Cuba a causa della pandemia da Coronavirus. Nella sua lettera, il governatore ha segnalato al titolare della Farnesina "il caso di Marta Cavallo e Filippo Colotto, due cittadini italiani, liguri, arrivati a Cuba il 27 febbraio e posti dalle autorità in stato di quarantena nonostante risultino, al momento, negativi al test Covid-19. I nostri connazionali sostengono in numerosi appelli stampa che la loro situazione rappresenta diverse criticità. In qualità di Autorità nazionale di politica estera - prosegue Toti – Ti chiedo di interessare la nostra Ambasciata a Cuba al fine di verificare lo stato delle cose, non avendo la Regione competenza specifica in materia. Ti pregherei di volermi informare quanto prima delle condizioni dei nostri due connazionali e delle azioni intraprese”, conclude il governatore. Il ministro Di Maio ha risposto che si occuperà del caso e terrà informato il presidente Toti, in modo da monitorare congiuntamente l’evolversi della situazione.