Colpi di avvertimento per fermare un attacco pirata in Benin

Fuori provincia - Provvidenziale intervento di Nave Martinengo per sottrarre ad un attacco dei pirati la nave "Torm Alexandria". E' successo negli scorsi giorni al largo delle coste del Benin, nel Golfo di Guinea, dove la fremm della Marina Militare è impegnata nell'operazione Atlanta. Alla richiesta di soccorso del mercantile, l'unità italiana ha lanciato l'elicottero che ha messo in fuga l’imbarcazione dei pirati sparando alcuni colpi di avvertimento e lasciandoli poi all'inseguimento da parte della marina locale.

Nave Martinengo ha ridotto quindi le distanze con il mercantile per prestare assistenza all’equipaggio, a quel punto in condizioni quindi di massima sicurezza. Utilizzando l’elicottero di bordo, a mezzo di una fune di discesa, una squadra di fucilieri della Brigata Marina San Marco è stata inviata a bordo per verificare che non vi fossero più pirati e personale armato, controllando i locali del mercantile, esterni e interni, dalla plancia comando alla sala macchine e mettendo in sicurezza tutti i locali.

La squadra era in contatto con l’equipaggio, che è rimasto confinato in sicurezza dentro la cosiddetta ‘cittadella’. Tutti i marittimi si trovavano in buone condizioni di salute, anche se molto provati. Quando la squadra ispettiva di fucilieri ha dichiarato il mercantile fuori pericolo, ha riconsegnato lo stesso all’equipaggio che ha potuto riprendere la navigazione e proseguire per la successiva destinazione.