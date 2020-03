Ci sono altre 889 vittime in Italia, ma anche 1.434 guariti oggi

Fuori provincia - Sono 70.065 le persone positive al Covid-19 in Italia. Questo il dato aggiornato comunicato da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, nel consueto appuntamento con la stampa delle 18. Rispetto a venerdì 28 marzo i pazienti sono 3.651 pazienti in più. Sono 3.856 i pazienti in terapia intensiva, 26mila circa i ricoverati con sintomi mentre gli altri 39.mila (il 56% del totale) sono in isolamento senza sintomi. Cresce ancora la conta dei decessi. Oggi si registrano 889 nuovi (erano oltre novecento ieri), ma crescono anche i guariti: sono 1.434 in più quelli di oggi per un totale di 12.384 individui.