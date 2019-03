Che paura per quattro escursionisti spezzini, bloccati dal ghiaccio

Sul Monte Sagro, gli uomini del Soccorso Alpino hanno dovuto lavorare fino a mezzanotte per portarli a casa sani e salvi.

Fuori provincia - Una domenica di paura per un gruppo di quattro persone rimaste bloccate sul Monte Sagro (Alpi Apuane, Massa-Carrara). Nel tardo pomeriggio di ieri la stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino è stata attivata per soccorrere e recuperare gli escursionisti del Cai della Spezia in difficoltà a causa del ghiaccio trovato sul versante settentrionale, nella zona detta “il Catino”.



L’intervento è stato piuttosto difficoltoso e si è protratto fino alla mezzanotte, quando si è concluso, con il rientro in sicurezza degli escursionisti. Il Soccorso Alpino ricorda che «i versanti settentrionali presentano attualmente poca neve ma "lavorata" dagli agenti atmosferici e dunque è molto facile trovare tratti di ghiaccio e misto dove è richiesta un'ottima padronanza nella progressione in sicurezza in ambiente invernale. Indispensabili, anche per brevi tratti quindi, ramponi e piccozza. Tutto ciò al netto dell'evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni».