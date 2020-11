Cercavano ecoballe, il Comsubin trova invece mine da fondo tedesche

Fuori provincia - Il gruppo Servizio difesa antimezzi insidiosi della Spezia ha bonificato negli scorsi giorni il fondale di Follonica a seguito del ritrovamento, a circa 20 metri di profondità, di mine da fondo tedesche ad influenza magnetica di tipo “GG”. Contenevano in totale oltre 700 chili di hexanite, un potente esplosivo utilizzato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale nelle loro armi subacquee.

Questo straordinario ritrovamento, è avvenuto nel ambito dell’operazione “Cerboli Pulita” – che già vede coinvolti assetti operativi di Comsubin e della squadra navale in supporto alla Protezione Civile – per la ricerca ed il recupero di ecoballe di combustibile solido secondario disperse nel golfo di Follonica nel 2015. Durante le fasi di mappatura del fondale sono stati infatti individuati dei contatti che inizialmente ipotizzati come ecoballe si sono poi rivelati, in esito all’ispezione condotta dai palombari della Marina, mine da fondo.