Cade mentre si arrampica sulle Apuane, escursionista trasferito al Noa

Fuori provincia - Ieri pomeriggio, sabato, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sono stati impegnati in un intervento di recupero di un alpinista sulle Apuane, nel gruppo del Monte Nona. Un 34enne originario di Massa, mentre intento ad arrampicarsi lungo la via “fantastica”, sulla parete Nord Ovest del Monte Nona, è caduto procurandosi un trauma alle costole. Il compagno ha provveduto a metterlo in sicurezza e ha lanciato l’allarme al 118.



La Stazione di Querceta ha immediatamente messo a disposizione i propri tecnici dislocati sul territorio coordinandosi con l’elisoccorso. Pegaso 3 è riuscito ad effettuare il recupero in autonomia verso le ore 17 e ha provveduto al trasporto all’ospedale delle Apuane di Massa.



Il Soccorso Alpino, vista la particolare situazione in cui ci troviamo, raccomanda la massima cautela e prudenza per qualsiasi tipo di attività in montagna: percorsi commisurati al proprio grado di preparazione fisica, evitare assolutamente sovraffollamenti (soprattutto nei pressi di rifugi e zone di ristoro) e preferire percorsi brevi dato il lungo periodo di inattività.



(immagine di archivio)