Bus si schianta vicino a Zurigo, muore una donna

Fuori provincia - Una donna è morta e altre 44 persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in un incidente verificatosi dopo le quattro di stanotte sull’autostrada A3 nei pressi di Zurigo. Secondo quanto riferisce la polizia cantonale, il bus avrebbe sbandato finendo contro un muro. Il mezzo proveniva da Genova ed era diretto a Düsseldorf. Secondo la Radio Svizzera Italiana, nella zona è caduta neve in abbondanza e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli provocati dal ghiaccio in strada. Il mezzo apparterrebbe a una filiale Flixbus.