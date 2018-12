Brucia un palazzo a Reggio, dentro un rapinatore ricercato alla Spezia

Su un 36enne pendeva una condanna a un anno e mezzo di reclusione.

Fuori provincia - Due incendi nel giro di quattro giorni: il primo con vittime e decine di intossicati gravi, il secondo con un risvolto penale. Siamo a Reggio Emilia, dove uno stabile prende fuoco la scorsa settimana in Via Turri, zona da tempo agli onori delle cronache per il degrado. Accorrono i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia che avvia una serie di controlli in quegli edifici vicini allo scalo ferroviario della città emiliana. Tra i fermati anche un 36enne di origine tunisina, non proprio disposto a farsi identificare e quindi accompagnato in questura. Qui la sua identità viene ricostruita: si tratta di un latitante nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale della Spezia per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Condotto in carcere, dovrà scontare una pena di un anno e mezzo di reclusione circa.