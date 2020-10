Bonus 600 euro, occhio alla truffa della 'fake' Inps

Cyber criminali in azione.

Fuori provincia - “Siamo lieti di annunciare che abbiamo emesso il bonifico a vostro favore di 600,00 euro da Inps. Purtroppo le tue coordinate bancarie non sono corrette per ricevere il bonifico. Aggiorna i tuoi dati e conferma la tua identità accedendo al link allegato in questa email”. E' il testo del "messaggio trappola" con cui cyber criminali, utilizzando mail o sms contraffatti, richiedono di cliccare su un link al fine di raggiungere una pagina web, simile a quella originale, con lo scopo di rubare i vostri dati sensibili. Lo rende noto il ministero dell'Interno. "Fate attenzione, è l’ennesimo tentativo di phishing. Ignorate e cancellate la mail senza dare seguito alle richieste - spiegano da Roma -. Vi invitiamo a segnalare sempre qualsiasi caso sospetto al sito www.commissariatodips.it nella sezione segnala online".