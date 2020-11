Bocconi avvelenati tra Lunigiana ed Emilia, i carabinieri: non lasciate liberi i cani

Fuori provincia - Ieri il Nucleo cinofilo antiveleno in forza alla stazione carabinieri Parco di Bosco di Corniglio e` stato attivato in seguito al rinvenimento, da parte di un cercatore di tartufi, di alcuni bocconi avvelenati al Passo del Cirone, situato al confine tra Emilia-Romagna e Lunigiana.

Il cane labrador “Alma”, condotto dall’appuntato Giulio Silvestrini e il restante personale della Stazione hanno immediatamente provveduto a una attenta ricerca che ha consentito di rinvenire altri bocconi; le attivita` continueranno nella giornata odierna al fine di poter bonificare completamente la zona ed di poter trovare eventuali tracce o testimonianze che possano consentire di individuare l’autore di questo inqualificabile gesto.

Si avvisa chiunque si trovi a passare nella zona del Passo del Cirone con cani al seguito, di non lasciarli liberi onde evitare che possano inghiottire eventuali bocconi che, pur essendo stata eseguita un’attenta bonifica, potrebbero ancora essere presenti. Quelli fino ad ora rinvenuti era tutti in prossimita` del bordo della strada provinciale che attraversa il passo. Eventuali rinvenimenti dovranno essere tempestivamente segnalati al numero di emergenza ambientale 1515.