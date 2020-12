Autocisa chiusa tra i caselli di Berceto e Borgotaro

Fuori provincia - Salt comunica che, per effettuare il rifacimento della pavimentazione, l'autostrada A15 sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto tra il casello di Berceto ed il casello di Borgotaro in entrambe le direzioni dalle ore 21:00 di Lunedì 28 Dicembre 2020 alle ore 07:00 di Martedì 29 Dicembre 2020.

I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati ad uscire al casello

di Borgotaro; tuttavia, per gli itinerari di lunga percorrenza, Salt consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre la S.S. 62 della Cisa in direzione La Spezia e rientrare in autostrada alla stazione di Berceto. I veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma, saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto, percorrere la S.S.62 della Cisa in direzione Parma e rientrare in autostrada alla stazione di Borgotaro.

In caso di condizioni meteorologiche avverse la chiusura del ramo di svincolo verrà rinviata a data da destinarsi.